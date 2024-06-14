Омские школы защитят от террористов

В Омской области распределили средства на обновление образовательных учреждений в регионе, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
На капремонт школ в Омске, Омском, Исилькульского, Называевского и Тевризского районов направили 91,7 млн рублей.
На антитеррорестическую защиту школ в Омском, Горьковском, Любинском, Колосовском и Муромцевском районах выделили более 13 млн рублей.
Помимо этого, на разработку сметы по капитальному ремонту 55 детских садов и 65 школ Омской области направили 117,3 млн рублей.