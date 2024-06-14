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Омские школы защитят от террористов

На защиту школ направили более 13 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

В Омской области распределили средства на обновление образовательных учреждений в регионе, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

На капремонт школ в Омске, Омском, Исилькульского, Называевского и Тевризского районов направили 91,7 млн рублей.

На антитеррорестическую защиту школ в Омском, Горьковском, Любинском, Колосовском и Муромцевском районах выделили более 13 млн рублей.

Помимо этого, на разработку сметы по капитальному ремонту 55 детских садов и 65 школ Омской области направили 117,3 млн рублей.