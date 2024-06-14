Съезд с ЗСД на набережную Макарова закроют с 14 по 16 июня

Как это обычно бывает, всю информацию об ограничениях доведут до водителей с помощью установки специальных знаков и информационных щитов, а также через табло и знаки переменной информации. Для безопасности всех участников движения и дорожников места производства работ обозначат специальными сигнальными средствами.