Съезд с ЗСД на набережную Макарова закроют с 14 по 16 июня

Съезд с ЗСД на набережную Макарова при движении со стороны набережной реки Екатерингофки закроют с 22:00 14 июня до 12:00 16 июня. Такие меры необходимы, чтобы специалисты смогли провести работы по обновлению дорожного покрытия. Об этом сообщили в Telegram-канале ЗСД.
— Чтобы объехать закрытый участок, водителям нужно проследовать до следующего съезда на Богатырский проспект, развернуться, доехать до въезда с Богатырского проспекта, а затем проследовать до съезда на набережную Макарова, — указали в пресс-службе.
Как это обычно бывает, всю информацию об ограничениях доведут до водителей с помощью установки специальных знаков и информационных щитов, а также через табло и знаки переменной информации. Для безопасности всех участников движения и дорожников места производства работ обозначат специальными сигнальными средствами.