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В Ростове в день выдачи аттестатов не будут продавать алкоголь

Ростовская область, 14 июня 2024. DON24.RU. В Ростове 28 июня будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. В этот день выпускники 11-х классов получат аттестаты о среднем общем образовании. Об этом предупредили в администрации города.

Источник: Don24.ru

«Ограничения розничной продажи алкогольной продукции не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, и розничную продажу вина, игристого вина, осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, при оказании такими организациями, индивидуальными предпринимателями и сельскохозяйственными товаропроизводителями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг…» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 33 выпускника Ростовской области сдали первые ЕГЭ на 100 баллов.