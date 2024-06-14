В Ростове в день выдачи аттестатов не будут продавать алкоголь

«Ограничения розничной продажи алкогольной продукции не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, и розничную продажу вина, игристого вина, осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, при оказании такими организациями, индивидуальными предпринимателями и сельскохозяйственными товаропроизводителями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг…» — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 33 выпускника Ростовской области сдали первые ЕГЭ на 100 баллов.