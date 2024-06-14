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На Дону выбрали лучшие семьи региона

Ростовская область, 14 июня 2024. DON24.RU. В Ростовской области завершился региональный этап ежегодного IX Всероссийского конкурса «Семья года». Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Источник: Freepik

Семьи из разных районов области присылали на конкурс документы, фотографии и видеозаписи, демонстрирующие их достижения. Всего в региональном этапе приняли участие 60 семей.

По итогам конкурса были определены лучшие семьи в четырех номинациях: семья Моисейченко из Волгодонска победила в номинации «Многодетная семья»; семья Кабановых из Волгодонского района стала лучшей в номинации «Сельская семья»; семья Девятовых из Новочеркасска взяла первое место в номинации «Семья — хранитель традиций»; семья Щербаковых из Багаевского района победила в номинации «Золотая семья».

Победители представят Ростовскую область на федеральном этапе.

«За девять лет в областном этапе конкурса приняли участие около 450 семей, 38 из них представляли Донской край во всероссийском конкурсе», — рассказала министр труда и социального развития Ростовской области Ирина Шувалова.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области появилась на свет первая в этом году тройня.