На Дону выбрали лучшие семьи региона

По итогам конкурса были определены лучшие семьи в четырех номинациях: семья Моисейченко из Волгодонска победила в номинации «Многодетная семья»; семья Кабановых из Волгодонского района стала лучшей в номинации «Сельская семья»; семья Девятовых из Новочеркасска взяла первое место в номинации «Семья — хранитель традиций»; семья Щербаковых из Багаевского района победила в номинации «Золотая семья».