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Министр промышленности Кузбасса Старосвет стал замом губернатора

В администрации произошли очередные кадровые перестановки.

Как сообщило правительство Кузбасса, Леонид Старосвет освобождён от должности министра промышленности и торговли региона и назначен на должность замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и цифровизации.

Как вспоминает «Континент Сибирь», Леонид Старосвет родился в 1983 году в Киселевске. Он окончил омскую Сибирскую государственную автомобильную академию по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство». Работать начинал инженером на кемеровском «Кузбасстрансе».

С 2006 по 2013 годы Леонид трудился на различных руководящих постах на предприятиях Кемеровской области, а после — занимал должность начальника управления промышленности, транспорта и предпринимательства новокузнецкой администрации. В 2022 году он стал зампредом правительства Кузбасса.