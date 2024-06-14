Министр промышленности Кузбасса Старосвет стал замом губернатора

Как сообщило правительство Кузбасса, Леонид Старосвет освобождён от должности министра промышленности и торговли региона и назначен на должность замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и цифровизации.
Как вспоминает «Континент Сибирь», Леонид Старосвет родился в 1983 году в Киселевске. Он окончил омскую Сибирскую государственную автомобильную академию по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство». Работать начинал инженером на кемеровском «Кузбасстрансе».
С 2006 по 2013 годы Леонид трудился на различных руководящих постах на предприятиях Кемеровской области, а после — занимал должность начальника управления промышленности, транспорта и предпринимательства новокузнецкой администрации. В 2022 году он стал зампредом правительства Кузбасса.