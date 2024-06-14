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42-градусная жара и сильные дожди ожидаются на выходных в Казахстане

Синоптики РГП «Казгидромет» рассказали, к чему готовиться в выходные. Специалисты опубликовали прогноз погоды по стране на 15, 16 и 17 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 78% 756 мм рт. ст. +22°
Источник: unsplash

По данным метеорологов, в ближайшие дни погода практически по всей территории республики будет неустойчивой. Это прежде всего связано с прохождением фронтальных разделов.

«Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидается выпадение града, сильные дожди ожидаются 15, 17 июня на севере, 15 июня — в центре, 15−16 — июня на востоке страны».

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

В это же время в другой части страны казахстанцам придется спасаться от жары.

«Ожидается повышение температуры воздуха на западе страны до отметки очень сильной жары +33+42°С. На юге — до сильной жары +35+42°С, на юго-востоке — до сильной жары +28+38°С, на севере — до +26+34°С, в центре — до +25+33°С, на востоке — до +21+31°С».

Пресс-служба РГП «Казгидромет»