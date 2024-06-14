42-градусная жара и сильные дожди ожидаются на выходных в Казахстане

«Ожидается повышение температуры воздуха на западе страны до отметки очень сильной жары +33+42°С. На юге — до сильной жары +35+42°С, на юго-востоке — до сильной жары +28+38°С, на севере — до +26+34°С, в центре — до +25+33°С, на востоке — до +21+31°С».