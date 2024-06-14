42-градусная жара и сильные дожди ожидаются на выходных в Казахстане

По данным метеорологов, в ближайшие дни погода практически по всей территории республики будет неустойчивой. Это прежде всего связано с прохождением фронтальных разделов.
«Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидается выпадение града, сильные дожди ожидаются 15, 17 июня на севере, 15 июня — в центре, 15−16 — июня на востоке страны».
В это же время в другой части страны казахстанцам придется спасаться от жары.
«Ожидается повышение температуры воздуха на западе страны до отметки очень сильной жары +33+42°С. На юге — до сильной жары +35+42°С, на юго-востоке — до сильной жары +28+38°С, на севере — до +26+34°С, в центре — до +25+33°С, на востоке — до +21+31°С».