Сезон пикников: как предотвратить пищевые отравления

В погожие летние дни граждане массово выбираются на природу. Чтобы отдых прошёл без неприятных последствий, важно внимательно отнестись к выбору продуктов для пикника.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов напоминает о важных правилах организации отдыха на природе:
— Храните скоропортящиеся продукты в холодильнике или в ёмкости со льдом. Напитки следует хранить отдельно от продуктов питания;
— Плотно заворачивайте сырое мясо, не допускайте контакта с другими продуктами;
— Обязательно мойте фрукты и овощи перед употреблением;
— Тщательно мойте руки и рабочие поверхности;
— Не используйте повторно маринад от мяса;
— Не используйте повторно столовые приборы и посуду на природе;
— Не оставляйте приготовленную еду на свежем воздухе более чем на 1−2 часа.