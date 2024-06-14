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Сезон пикников: как предотвратить пищевые отравления

В погожие летние дни граждане массово выбираются на природу.

Источник: Комсомольская правда

В погожие летние дни граждане массово выбираются на природу. Чтобы отдых прошёл без неприятных последствий, важно внимательно отнестись к выбору продуктов для пикника.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов напоминает о важных правилах организации отдыха на природе:

— Храните скоропортящиеся продукты в холодильнике или в ёмкости со льдом. Напитки следует хранить отдельно от продуктов питания;

— Плотно заворачивайте сырое мясо, не допускайте контакта с другими продуктами;

— Обязательно мойте фрукты и овощи перед употреблением;

— Тщательно мойте руки и рабочие поверхности;

— Не используйте повторно маринад от мяса;

— Не используйте повторно столовые приборы и посуду на природе;

— Не оставляйте приготовленную еду на свежем воздухе более чем на 1−2 часа.

здоровье