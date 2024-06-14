Ураганный ветер и гроза надвигаются на Свердловскую область

Жаркая погода, которая установилась в Свердловской области на этой неделе, закончится уже к понедельнику, 17 июня. Тогда столбик термометра упадет до +25 градусов. Самым жарким днем станет 15 июня. На следующей неделе температура воздуха будет составлять +24, +26 градусов, а в четверг снизится до +20 градусов.