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Ураганный ветер и гроза надвигаются на Свердловскую область

Жителей Свердловской области предупредили о сильном ветре 15 июня и возможных грозах. Сообщения выпустили МЧС региона и Гидрометцентр.

Сейчас в Ричмонде: +26° 6 м/с 65% 757 мм рт. ст. +22°

По данным синоптиков, в субботу ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Местами возможны дождь и гроза. Продолжает действовать и предупреждение Гидрометцентра о жаре. Температура воздуха будет подниматься выше нормы на 7 градусов. Обещают до +32 градусов.

Жаркая погода, которая установилась в Свердловской области на этой неделе, закончится уже к понедельнику, 17 июня. Тогда столбик термометра упадет до +25 градусов. Самым жарким днем станет 15 июня. На следующей неделе температура воздуха будет составлять +24, +26 градусов, а в четверг снизится до +20 градусов.