На Дону медицинским работникам вручили награды и поощрения

По поручению главы Василия Голубева заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков поздравил с Днем медицинского работника и вручил заслуженные награды и поощрения. О этом рассказали в пресс-службе Правительства Ростовской области.
Сообщается, что в медицинских организациях донского региона трудятся более 14 тысяч врачей и почти 34 тысячи средних медицинских работников.
Андрей Пучков выразил благодарность всем, кто служит медицине, и поздравил медицинских работников с наступающим профессиональным праздником, отметив, что охрана здоровья всегда в числе приоритетов донской социальной политики.
«Если есть на земле вечные профессии, то именно к таким принадлежит дело врачевания. Доктора, медицинские сестры, фельдшеры идут с нами по жизни в самые тяжелые минуты. Все, кто посвятил себя самой благородной миссии, примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!» — сказал Андрей Пучков.
В пресс-службе Правительства Ростовской области рассказали, что за пять лет в рамках нацпроекта «Здравоохранение» было приобретено почти 9000 единиц медицинского оборудования, 100 единиц санитарного автотранспорта, 41 передвижной мобильный комплекс, выполнено 46 капитальных ремонтов и установлено 105 модульных зданий различных конфигураций.
«На базе Ростовской областной детской клинической больницы открыт новый хирургический центр. Его строительство было начато по решению президента страны в 2021 году в рамках нацпроекта. Он оснащен уникальным высокотехнологичным оборудованием. Теперь здесь смогут проводить операции по трансплантации костного мозга — впервые в Южном федеральном округе. Это поможет спасать жизни детям с заболеваниями кроветворной системы», — пишет источник.