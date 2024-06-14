На Дону медицинским работникам вручили награды и поощрения

«Если есть на земле вечные профессии, то именно к таким принадлежит дело врачевания. Доктора, медицинские сестры, фельдшеры идут с нами по жизни в самые тяжелые минуты. Все, кто посвятил себя самой благородной миссии, примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!» — сказал Андрей Пучков.