ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов написали 32 донских школьника

«В области появилась первая двухсотбалльница — выпускница Егорлыкской школы № 1 получила максимальный балл по русскому языку и химии. Всего по результатам трех экзаменационных дней в области 95 стобалльников», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Отмечается, что более 80 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрали 2346 человек. Свыше 1400 учеников получили 80+ баллов по профильной математике. Напомним, что по базовой математике школьники получают не баллы, а оценки.
«В этом году мы отмечаем значительный рост среднего балла по математике профильного уровня. Кроме того, в сравнении с прошлым годом увеличилось количество высокобалльных работ по этому предмету и число стобалльников», — добавил Игорь Гуськов.
Не позднее 20 июня выпускники узнают результаты ЕГЭ по физике, обществознанию, информатике.
Ранее мы писали, что в Ростове в день выдачи аттестатов будет ограничена продажа алкоголя.