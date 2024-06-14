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Полиция Алматы перешла на усиленный режим работы

Алматы. 14 июня. КазТАГ — Полиция Алматы перешла на усиленный режим работы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

Источник: КазТАГ

«Очень важно не омрачить этот день неприятными инцидентами. Поэтому полицией принят ряд мер, направленных на охрану общественного порядка и дорожной безопасности. Для координации действий служб и подразделений, своевременного реагирования на возможные изменения обстановки, в нашем подразделении создан оперативный штаб. Уплотнена дислокация патрульных нарядов, усилена профилактическая работа. К тому же эти меры направлены на пресечение правонарушений с участием несовершеннолетних», — сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев..

В эти дни в общеобразовательных школах города проводится церемония вручения выпускникам аттестатов о среднем образовании..

Вместе с тем полиция Алматы призывает участников дорожного движения к соблюдению ПДД..

«Хочу напомнить каждому родителю, что нашему суверенному государству необходима образованная, законопослушная, здоровая и сознательная молодежь», — резюмировал Шумаев.