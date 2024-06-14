В Воронеже умерла профессор ВГУИТ Тамара Корниенко

Тамара Корниенко окончила химический факультет Кишиневского государственного университета в 1958-м. С 1958 по 1960 год работала младшим научным сотрудником в Лисичанском филиале НИИ азотной промышленности и полупродуктов органического синтеза, с 1960 по 1964 год трудилась ассистентом в Кишиневском государственном университете, а с 1964 по 1972 год была старшим преподавателем и затем доцентом Кишиневского политехнического института.