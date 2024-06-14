В Воронеже умерла профессор ВГУИТ Тамара Корниенко

В Воронеже в четверг, 13 июня, ушла из жизни профессор Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) Тамара Корниенко. Ученая проработала в вузе 44 года. Об этом сообщили в пресс-службе ВГУИТ в пятницу, 14 июня.
Тамара Корниенко окончила химический факультет Кишиневского государственного университета в 1958-м. С 1958 по 1960 год работала младшим научным сотрудником в Лисичанском филиале НИИ азотной промышленности и полупродуктов органического синтеза, с 1960 по 1964 год трудилась ассистентом в Кишиневском государственном университете, а с 1964 по 1972 год была старшим преподавателем и затем доцентом Кишиневского политехнического института.
В 1972 году Тамара Корниенко переехала в Воронеж и до 2016-го работала в ВГУИТ: доцентом кафедры машин и аппаратов пищевых производств, кафедры процессов и аппаратов пищевых и химических производств, доцентом и профессором кафедры физической и коллоидной химии, профессором кафедры физической и аналитической химии. В 1994 году получила степень доктора технических наук.
Тамара Корниенко внесла весомый вклад в развитие теоретических основ турбулентного массо- и теплопереноса и решение практических задач в области явлений переноса в гетерогенных системах. Являлась одним из ведущих ученых в области интенсификации массо- и теплообменных процессов, ей принадлежит ряд оригинальных научных исследований, теоретических и прикладных разработок по кинетике массообменных явлений. При ее участии подготовлено более 25 кандидатов и докторов наук.
— Тамара Сергеевна — представитель уходящего поколения людей, преданных науке, глубоких, верных своему делу и своим коллегам. Ушла из жизни большой ученый, светлый интеллигентный человек, оставив после себя благодарных коллег и учеников, — простились с коллегой в вузе.