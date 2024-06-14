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Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла в 16 раз

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась в 16 раз. Об этом говорится в ежедневном отчете от Авиалесоохраны.

Так, по данным на 00:00 13 июня, в регионе действовал один пожар общей площадью 3 га. Через сутки пожаров стало уже четыре, общая площадь составила 48 га.

«В регионе зафиксированы четыре небольших пожара вдали от населенных пунктов. Три из них уже локализованы, идут работы по локализации четвертого. В тушении задействованы 73 человека — сотрудники Уральской авиабазы и арендаторы участков, а также 9 единиц техники. Авиапатрулирование территории в течение дня вели шесть самолетов», — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее мы писали, что жаркая погода, которая установилась в Свердловской области на этой неделе, закончится к понедельнику, 17 июня. Тогда столбик термометра упадет до +25 градусов. Самым жарким днем станет суббота, 15 июня. На следующей неделе температура воздуха будет составлять +24, +26 градусов, а в четверг снизится до +20 градусов.

пожары
экология