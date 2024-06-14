Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла в 16 раз

«В регионе зафиксированы четыре небольших пожара вдали от населенных пунктов. Три из них уже локализованы, идут работы по локализации четвертого. В тушении задействованы 73 человека — сотрудники Уральской авиабазы и арендаторы участков, а также 9 единиц техники. Авиапатрулирование территории в течение дня вели шесть самолетов», — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.