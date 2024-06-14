В Башкирии врачи подарили ребенку с ДЦП возможность ходить.

Впервые врачи-нейрохирурги республиканской детской клинической больницы провели селективную дорзальную ризотомию. Операция подарила ребенку с детским церебральным параличом возможность ходить, сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
Дело в том, что при ДЦП часто возникает проблема спастичности — повышение мышечного тонуса, приводящее к скованности мышц и мешающее нормальным движениям, походке и речи. Операция направлена на ее уменьшение и восстановление функции ходьбы.
«Во время операции использовался нейрофизиологический мониторинг. Врачи тестировали и разделяли корешки нервов на несколько частей, затем стимулировали каждый из них и фиксировали ответ. Нейрофизиолог при этом контролировал ход операции, называя коллегам зоны, которые необходимо оставить нетронутыми, чтобы не ущемить функционально важные области», — пояснил Айрат Рахматуллин.
Маленький пациент сейчас восстанавливается в реабилитационном центре. По ожиданиям врачей, ребенок сможет вести активную жизнь.