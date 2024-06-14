В Башкирии врачи подарили ребенку с ДЦП возможность ходить.

«Во время операции использовался нейрофизиологический мониторинг. Врачи тестировали и разделяли корешки нервов на несколько частей, затем стимулировали каждый из них и фиксировали ответ. Нейрофизиолог при этом контролировал ход операции, называя коллегам зоны, которые необходимо оставить нетронутыми, чтобы не ущемить функционально важные области», — пояснил Айрат Рахматуллин.