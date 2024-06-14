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Жара уйдет из Пермского края после выходных

Жару в Прикамье сменит комфортная теплая погода.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 78% 756 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

В Пермском крае после выходных сменит комфортная теплая погода. Жара уйдет из Прикамья под влиянием холодного воздушного фронта, который медленно, но верно приближается к границам региона.

По информации Пермского ЦГИС, в субботу, 15 июня, в большинстве районов Прикамья пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможна градом со шквалистым ветром. В Чайковском, Чернушке, Барде температура воздуха днем прогреется до +36 градусов. В Перми субботний денек прогреется до +31 градуса.

В воскресенье, 16 июня, вместе с холодным фронтом уйдут дожди. Ночная температура воздуха составит +12…+17 градусов, в Перми будет около +16 градусов. Днем в Прикамье потеплеет до +24…+29 градусов, в Перми — до +25 градусов.

В начале недели с 17 июня пришедший антициклон обеспечит сухую теплую погоду с температурой воздуха +10…+15 градусов. Дневной прогрев по региону будет держаться в пределах +22…+27 градусов.

Жара уйдет, но обещает вернуться!