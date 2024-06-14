Жара уйдет из Пермского края после выходных

По информации Пермского ЦГИС, в субботу, 15 июня, в большинстве районов Прикамья пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможна градом со шквалистым ветром. В Чайковском, Чернушке, Барде температура воздуха днем прогреется до +36 градусов. В Перми субботний денек прогреется до +31 градуса.