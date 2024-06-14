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Умер Евгений Тютиков — бывший капитан ХК «Сибирь» в Новосибирске

В Новосибирске умер бывший капитан ХК «Сибирь».

В Новосибирске скончался бывший капитан хоккейной команды «Сибирь» Евгений Тютиков. Об этом сообщили в соцсетях организации.

— Ушел из жизни Евгений Тютиков. Вечная память, — пишут в публикации.

Всего несколько дней назад спортсмену исполнилось 58 лет — он праздновал день рождения 11 июня.

Евгений Тютиков родился в столице Сибири. В матчах команд мастеров он дебютировал в 1983 году.

Тютиков являлся серебряным призером хоккейного турнира зимней Универсиады 1991 года.

Капитаном команды «Сибирь» он был в сезоне 2000/2001. Всего в составе клуба Тютиков провел 13 сезонов.

После окончания карьеры работал тренером в ДЮСШ «Сибирь» и «Амуре».

Как сообщала КП-Новосибирск, в конце мая ХК «Сибирь» сформировал новый тренерский штаб на предстоящий сезон. В его состав вошли как новые лица, так и уже знакомые болельщикам команды.