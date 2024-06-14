Герой России Анна Кикина из Новосибирска готовится к новому полёту на МКС

Герой России, лётчик-космонавт Анна Кикина готовится к возвращению на международную комсическую станицию. Об этом уроженка Новосибирска рассказала в эксклюзивном интервью порталу Сиб.фм.
По словам Кикиной, её назначение в очередной космический экипаж ожидается со дня на день. За время после возвращения с околоземной орбиты она прошла реабилитацию и сейчас поддерживает необходимые навыки и кондиции, чтобы вернуться на МКС.
«В большей степени, чем когда-либо, космонавты после возвращения с орбиты с целью привлечения внимания к ракетно-космической отрасли занимаются популяризацией пилотируемой космонавтики», — рассказала Анна.
Так, например, она принимает участие в разных образовательных, социальных и спортивных мероприятиях, встречается со студентами и школьниками, а также с различными трудовыми коллективами.
Напомним, в июне 2023 года Анна Кикина провела зарядку на Михайловской набережной в Новосибирске, в сентябре на собрании, организованном журналом Forbes рассказала о подготовке к полётам в космос для женщин, а в декабре посетила церемонию вручения премии «Герои PEOPLETALK», где ей вручили одну из наград.
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