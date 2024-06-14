В OrheiLand пройдет новое феерическое шоу: Праздник мыльных пузырей состоится 16 июня

В парке развлечений OrheiLand праздник мыльных пузырей пройдет на неделю позже, чем планировалось. Шоу было перенесено на 16 июня из-за непогоды, которая не позволила провести мероприятие.
Дождь сорвал планы организаторов, но команда Илана Шора запустила новое приглашение для всех желающих весело провести время.
Шоу мыльных пузырей начнется в субботу в 16:00 с интересной художественной программы. Организаторы подготовили для посетителей концерт с участием местных артистов и танцевальных коллективов.
В течение всего мероприятия в OrheiLand будут работать творческие мастерские, где дети смогут создавать мыльные пузыри с любимыми героями. Для ребят также подготовлено тематическое шоу с аниматорами.
Затем состоится дискотека под открытым небом с мыльными пузырями, где все желающие смогут отлично повеселиться. Все абсолютно бесплатно для всех!
Парк развлечений OrheiLand открыт для всех желающих ежедневно. Со вторника по воскресенье его можно посетить с 10:00 до 21:00, а по понедельникам — с 16:00 до 21:00.