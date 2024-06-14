В Казани завершился капремонт парка Тысячелетия

В парке Тысячелетия в Казани выполнили первый капремонт с 2005 года. На территории поменяли пешеходное покрытие, обновили фонтан и не только. Работы завершили к Играм БРИКС, сообщает мэрия города.
Старый металлический забор, окружавший парк, заменили на живую изгородь из кизильника. Общественное пространство озеленили, высадив свыше 31 тысячи летников, 3,7 тысячи кустов, 10 лип и туй. Рабочие также обновили инженерные сети, установили 89 светильников, отреставрировав опоры освещения.
Ранее стало известно, что в Казани изымут ларьки около «Тюбетейки» из-за строительства нового сквера.