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В Казани завершился капремонт парка Тысячелетия

Он был проведен впервые с 2005 года.

Источник: мэрия Казани

В парке Тысячелетия в Казани выполнили первый капремонт с 2005 года. На территории поменяли пешеходное покрытие, обновили фонтан и не только. Работы завершили к Играм БРИКС, сообщает мэрия города.

Старый металлический забор, окружавший парк, заменили на живую изгородь из кизильника. Общественное пространство озеленили, высадив свыше 31 тысячи летников, 3,7 тысячи кустов, 10 лип и туй. Рабочие также обновили инженерные сети, установили 89 светильников, отреставрировав опоры освещения.

Ранее стало известно, что в Казани изымут ларьки около «Тюбетейки» из-за строительства нового сквера.

ЖКХ