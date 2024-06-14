Из-за жары татарстанцам запретили посещение лесов

Ограничения ввели в отношении лесов на землях лесного фонда Татарстана. Ограничено пребывание людей в лесах, въезд транспортных средств, ведение определенных видов работ (за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования людей, ведущих деятельность по использованию лесов в соответствии с законодательством), уточняет пресс-служба Минлесхоза.
Лесники установят аншлаги о введении ограничения, о сроках его действия и о перекрытии шлагбаумами лесных дорог.
Несмотря на жару, в 2024-м на территории Татарстана лесных пожаров не зафиксировано. В прошлом году из-за жаркой погоды ограничения на пребывание в лесах вводили 6 раз, в 2022-м — 3 раза.