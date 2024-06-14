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Из-за жары татарстанцам запретили посещение лесов

В связи с высоким классом пожарной опасности в РТ ввели ограничение пребывания в лесах — с 14 июня на 21 календарный день, постановление подписано Кабинетом министров РТ.

Ограничения ввели в отношении лесов на землях лесного фонда Татарстана. Ограничено пребывание людей в лесах, въезд транспортных средств, ведение определенных видов работ (за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования людей, ведущих деятельность по использованию лесов в соответствии с законодательством), уточняет пресс-служба Минлесхоза.

Лесники установят аншлаги о введении ограничения, о сроках его действия и о перекрытии шлагбаумами лесных дорог.

Несмотря на жару, в 2024-м на территории Татарстана лесных пожаров не зафиксировано. В прошлом году из-за жаркой погоды ограничения на пребывание в лесах вводили 6 раз, в 2022-м — 3 раза.

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