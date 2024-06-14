Когда в Крыму ожидается град

«В ближайшие дни, 15 и 16 июня, в отдельных районах Крыма ожидается град. Согласно расчетным методам, такая вероятность есть», — сказала Любецкая.
При этом она отметила, что заранее спрогнозировать, в каких конкретно районах выпадут опасные осадки, невозможно.
«Самое ранее — за два часа до начала», — сказала она. И уточнила, что в эти выходные синоптики прогнозируют выпадение града, размером менее двух сантиметров. Тогда как опасным явлением считаются градины размером больше двух сантиметров.
Ранее сообщалось, что на 15 и 16 июня на полуострове объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. На реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды на 0,5−1,5 метра без достижения опасных отметок.
На Кубани в ближайшие двое суток ожидаются обильные осадки с грозой, а также возможно формирование смерчей.