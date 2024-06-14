Вход на станции метро «Проспект Мира» закроют утром 16 июня

Станции будут работать только на выход. В департаменте принесли извинения на неудобства и рекомендовали горожанам воспользоваться другими станциями метро или наземным транспортом.
Ранее сообщалось, что эскалатор на выходе № 1 станции «Бауманская» закрыт на ремонт до 29 августа. Утром возможны ситуативные ограничения входа на станцию из-за уменьшения провозной способности эскалаторов. Пассажиров призвали пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик.
Также с 22 июня участок от станции «Деловой центр» до «Хорошёвской» БКЛ закроют в связи с его интеграцией в будущую Рублево-Архангельскую линию. Участок откроется уже в составе новой ветки.