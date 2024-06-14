Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поздравил победителя ЧМ по шахматам

Астана. 14 июня. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил победителя Чемпионата мира по шахматам среди молодежи Казыбека Ногербека, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: KazChess/КФШ

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Казыбеку Ногербеку, который стал чемпионом мира на соревнованиях в индийском городе Гандинагаре.

«Завоевание чемпионского титула в нелегкой борьбе за честь нашей страны и получение звание гроссмейстера как лучшего шахматиста — это выдающееся достижение. Отрадно видеть, что такие талантливые и образованные молодые люди, как ты, прославляют наш народ. Желаю новых ярких побед и осуществления намеченных целей», — говорится в телеграмме.