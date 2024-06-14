Экс-дипломат Кодиржон Юсупов, обвиненный в госизмене, досрочно вышел на свободу

Напомним, что приговор экс-дипломату Военный суд Узбекистана вынес в январе 2020 года. В чем именно его обвиняли, неизвестно — судебный процесс проходил в закрытом режиме. Один из сыновей экс-дипломата рассказывал, что спецслужбы выявили, что он якобы шпионил на западные страны, за это ему платили тысячу долларов в месяц.