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Экс-дипломат Кодиржон Юсупов, обвиненный в госизмене, досрочно вышел на свободу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Бывший сотрудник МИД Узбекистана Кодиржон Юсупов, обвиненный в государственной измене и приговоренный к пяти с половиной годам тюрьмы, вышел на свободу, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации «Радио Озодлик», его освободили 10 июня, в течение года он будет находиться под административным надзором.

Напомним, что приговор экс-дипломату Военный суд Узбекистана вынес в январе 2020 года. В чем именно его обвиняли, неизвестно — судебный процесс проходил в закрытом режиме. Один из сыновей экс-дипломата рассказывал, что спецслужбы выявили, что он якобы шпионил на западные страны, за это ему платили тысячу долларов в месяц.

Юсупов, по словам его родных, долгое время страдал шизофренией, и он скрывал болезнь, опасаясь потерять работу. В декабре 2018 года дипломат предпринял попытку самоубийства: его обнаружили на железнодорожных путях на станции метро «Пушкина» в Ташкенте. Вскоре он был арестован.