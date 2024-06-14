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Засуху ожидают в семи областях Казахстана

Синоптики РГП «Казгидромет» 14 июня 2024 года выступили с заявлением. По данным специалистов, в семи регионах Казахстана ожидается атмосферная засуха, сообщает Zakon.kz.

Источник: pxhere

Как отмечено в распространяемом сообщении, засуху прогнозируют в ближайшие десять дней.

«По территории Атырауской области, в Жамбылской области в Шуском районе, в Западно-Казахстанской области в Бокейординском районе, в Кызылординской области в Жалагашском районе, в Мангистауской области в Бейнеуском районе, в Актюбинской области в Шалкарском и Байганинском районах, в Туркестанской области в Арысском, Кентауском, Отырарском и Созакском районах в ближайшие 10 дней ожидается наступление атмосферной засухи».

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Примечательно, что четыре дня назад синоптики называли лишь один регион, где ожидается засуха.

экология