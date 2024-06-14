Засуху ожидают в семи областях Казахстана

«По территории Атырауской области, в Жамбылской области в Шуском районе, в Западно-Казахстанской области в Бокейординском районе, в Кызылординской области в Жалагашском районе, в Мангистауской области в Бейнеуском районе, в Актюбинской области в Шалкарском и Байганинском районах, в Туркестанской области в Арысском, Кентауском, Отырарском и Созакском районах в ближайшие 10 дней ожидается наступление атмосферной засухи».