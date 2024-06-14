Штормовое предупреждение в Волгограде и области продлили до 16 июня 2024 года. По сообщению регионального ГУ МЧС еще в течение трех дней будет местами бушевать непогода. Волгоградцев ждут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20−25 м/с.