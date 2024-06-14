Штормовое предупреждение в Волгограде и области продлили до 16 июня 2024 года. По сообщению регионального ГУ МЧС еще в течение трех дней будет местами бушевать непогода. Волгоградцев ждут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20−25 м/с.
По сообщению Волгоградского ЦГМС до конца суток 14 июня, а также 15 июня и 16 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.
Дожди и ливни с грозами местами пройдут 15 июня, ночью будет +18…+23, днем — до +35 градусов. В Волгограде — без существенных осадков, днем до +33.
16 июня ливни с грозами и сильным ветром также будут бушевать в регионе. В Волгограде днем небольшой дождь, гроза. Ночью будет +22…+24 градуса, днем +до +33, по области до +36 градусов жары.
17 июня дожди из региона уйдут, зато воздух раскалится до +38 в тени.