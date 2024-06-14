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Штормовое предупреждение в Волгограде и области продлили до 16 июня

Непогода будет охватывать отдельные районы Волгоградской области еще три дня.

Сейчас в Ричмонде: +26° 6 м/с 65% 757 мм рт. ст. +22°

Штормовое предупреждение в Волгограде и области продлили до 16 июня 2024 года. По сообщению регионального ГУ МЧС еще в течение трех дней будет местами бушевать непогода. Волгоградцев ждут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20−25 м/с.

По сообщению Волгоградского ЦГМС до конца суток 14 июня, а также 15 июня и 16 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

Дожди и ливни с грозами местами пройдут 15 июня, ночью будет +18…+23, днем — до +35 градусов. В Волгограде — без существенных осадков, днем до +33.

16 июня ливни с грозами и сильным ветром также будут бушевать в регионе. В Волгограде днем небольшой дождь, гроза. Ночью будет +22…+24 градуса, днем +до +33, по области до +36 градусов жары.

17 июня дожди из региона уйдут, зато воздух раскалится до +38 в тени.