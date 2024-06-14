Сколько стоит купить барана на Курбан айт в Казахстане

Диапазон цен за одного барана довольно широкий: от 35 до 90 тысяч. Отдельные продавцы просят до 120 тысяч за упитанного барашка. Самая распространенная цена в Алматы и Алматинской области — 60 тысяч тенге, в столице средние цены чуть ниже — от 40 до 50 тысяч тенге за животное, такая же стоимость в Петропавловске и Северо-Казахстанской области. В Павлодаре и Павлодарской области — от 40 до 60 тысяч, похожие цены в Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, в Шымкенте — от 35 до 45 тысяч тенге, схожие цены в Туркестанской области, Таразе. Однако некоторые предложения доходят до 65−70 тысяч тенге.