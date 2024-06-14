Уволенный петербуржец получил 4 млн рублей за вынужденный прогул на 883 дня

Предприятие перевело всех сотрудников на удаленную работу. При этом с главным механиком, который как раз и обратился в суд, заключили договор на техническое обслуживание и ремонт оборудования, но трудовой договор с ним отдельно не заключался. На попытку устранить нарушение прав петербуржец получил ответ об отсутствии трудовых отношений, поскольку имеются лишь гражданско-правовые. Этот спор не разрешился, сотрудник был уволен четыре года назад.