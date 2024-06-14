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В Калининграде начали убирать провода, которые лианами висят на фасадах зданий

От них уже освобождают дома на улицах Чернышевского, Коммунальной, Банковской.

Источник: Фонд капремонта Калининградской области

В Калининграде убирают провода, которые уродуют фасады отремонтированных домов. Кабелями перекрываются декоративные элементы и даже окна. Кроме того, под проводами стена мокнет и плесневеет. Об этом сообщает Фонд капремонта Калининградской области.

Часть проводов убрали на ул. Чернышевского, 44а-44б/ул. Коммунальная, 45−63/ул. Банковская, 17−23/пер. Чернышевского, 2−14. Там продолжают работу представители компаний, предоставляющих интернет и связь.

В списке домов, которые скоро освободят от проводов — пр. Калинина, 1−5/пл. Калинина, 29−37/ул. Ольштынская, 2−10.

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