В Калининграде начали убирать провода, которые лианами висят на фасадах зданий

В Калининграде убирают провода, которые уродуют фасады отремонтированных домов. Кабелями перекрываются декоративные элементы и даже окна. Кроме того, под проводами стена мокнет и плесневеет. Об этом сообщает Фонд капремонта Калининградской области.
Часть проводов убрали на ул. Чернышевского, 44а-44б/ул. Коммунальная, 45−63/ул. Банковская, 17−23/пер. Чернышевского, 2−14. Там продолжают работу представители компаний, предоставляющих интернет и связь.
В списке домов, которые скоро освободят от проводов — пр. Калинина, 1−5/пл. Калинина, 29−37/ул. Ольштынская, 2−10.