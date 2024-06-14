Как пережить жару без проблем для здоровья

— Гипертермия сопровождается нарушениями обмена веществ, потерей воды и солей, нарушением кровообращения и доставки кислорода к мозгу. Соответственно, о ней могут свидетельствовать: повышение температуры тела (лихорадка), в некоторых случаях тошнота и рвота, головокружение, боли в голове и мышцах, учащённые пульс, сердцебиение, дыхание, а также общие симптомы — чувство усталости и вялость. В критической ситуации перегрев организма может спровоцировать обморок, потерю сознания и кровотечение из носа. Что же касается бледности кожного покрова или, наоборот, гиперемии, то ориентироваться исключительно на эти признак нельзя. Дело в том, что гипертермия протекает в двух видах — она может быть как «белой», так и «красной», в зависимости от типа нервной системы человека.