Как пережить жару без проблем для здоровья

Когда столбики термометров поднимаются выше отметки +30 градусов, наш организм нуждается в щадящем режиме. Как пережить знойные дни, сохранив здоровье? Об этом мы говорим с заведующей терапевтическим отделением № 1 поликлиники № 1 ЦГКБ № 3 Екатеринбурга Татьяной Мининой. Подробнее читайте на ural.aif.ru.
Голова идёт кругом
— Татьяна Николаевна, далеко не все чувствуют себя комфортно в такую жару, какая установилась на Урале. Для кого она особенно опасна, кто в группе риска?
— В первую очередь пациенты, имеющие хронические заболевания: гипертоническую болезнь, вегетососудистую дистонию, сахарный диабет, патологии сердечно-сосудистой системы. А также люди с избыточной массой тела. У тех, кто имеет эти проблемы, ухудшение самочувствия при нахождении на жаре наступает гораздо быстрее, и симптомы перегрева появляются гораздо быстрее, они более ярко выражены и протекают тяжелее, чем у здоровых людей. Порой человеку, обременённому хроническим заболеванием, достаточно пройти в знойный день буквально несколько шагов, как у него, например, учащаются пульс, серцебиение. Также к группе риска относятся пожилые люди.
Чтобы минимизировать риски перегрева организма и обострения хронического заболевания, пациенты должны принимать назначенные им лекарства, строго по графику, и, выходя на улицу, обязательно иметь их при себе.
Выходить же на улицу в жаркие дни рекомендуется в утренние и вечерние часы (до 11.00 и после 16.00). При этом стоит избегать прямых солнечных лучей.
Здоровые люди, конечно, жару переносят легче, но и они не застрахованы от перегрева.
— Какие признаки о нём свидетельствуют?
— Гипертермия сопровождается нарушениями обмена веществ, потерей воды и солей, нарушением кровообращения и доставки кислорода к мозгу. Соответственно, о ней могут свидетельствовать: повышение температуры тела (лихорадка), в некоторых случаях тошнота и рвота, головокружение, боли в голове и мышцах, учащённые пульс, сердцебиение, дыхание, а также общие симптомы — чувство усталости и вялость. В критической ситуации перегрев организма может спровоцировать обморок, потерю сознания и кровотечение из носа. Что же касается бледности кожного покрова или, наоборот, гиперемии, то ориентироваться исключительно на эти признак нельзя. Дело в том, что гипертермия протекает в двух видах — она может быть как «белой», так и «красной», в зависимости от типа нервной системы человека.
Вода нам в помощь
— Как предотвратить ухудшение самочувствия?
— Прежде всего, в жаркие дни необходимо всегда иметь при себе воду и пить её по потребности, для профилактики обезвоживания организма. При этом в знойные дни нужно исключить алкогольные, газированные и сладкие напитки, которые только усугубляют обезвоживание организма, а также жирную, острую, солёную, изобилующую пряностями пищу. Еда должна быть лёгкой, а количество её умеренным.
Обязательно нужно выходить на улицу с покрытой головой, а если человек всё-таки вышел без головного убора, то ему следует передвигаться по теневой стороне улицы. Одежда в знойный летний период должна быть лёгкой, из натуральных (лучше хлопчатобумажных) тканей. Обувь — открытой, хорошо проветриваемой.
Также в жаркие дни не стоит пользоваться декоративной косметикой, поскольку она приводит к закупорке пор кожи, что провоцирует ещё больший перегрев.
В жаркие дни также крайне важно ограничить физические нагрузки, причём не только на открытом воздухе, но и, например, в фитнес-зале. Спортивные занятия лучше перенести на вечер.
Профилактикой перегрева организма в жаркие дни являются водные процедуры. Прохладный душ до трёх раз в сутки — хорошее средство от гипертермии. Если такой возможности нет, можно ополаскивать или протирать влажной тканью (но не спиртовой салфеткой!) руки до локтя и голени.
И ещё. В период зноя следует сохранять эмоциональный покой, так как перевозбуждение усиливает риск теплового и солнечного удара.
— Что предпринятьть, если всё-таки появились симптомы теплового удара?
— Самая главная задача — снизить температуру тела, охладить организм. Поэтому нужно уйти в тень, зайти в прохладное место. Если есть такая возможность, положить намоченную ткань на затылочную область, сзади на шею, на лоб. Если никакой ткани под рукой нет, эти области можно просто поливать водой. Кроме того, нужно попить. Если эти меры не приводят к улучшению состояния и сохраняется головокружение, появляется тошнота, рвота, а там более если состояние ухудшается, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.
Особенно хочу обратить внимание, что пострадавшему от теплового удара нельзя подносить понюхать нашатырный спирт! В данном случае, оказывая помощь, пользуемся только водой. Кроме того, следует ослабить все сдавливающие элементы одежды: галстук, ремень и так далее.
В особом внимании в эти дни нуждаются пожилые люди. Убедительная просьба: если вы увидели, что человеку почтенного возраста стало плохо, не проходите мимо! Предложите ему свою помощь и окажите её. Кроме того, не забудьте спросить, есть ли у него с собой препараты, которые он принимает по назначению врача, помогите их принять. А при необходимости вызовите скорую медицинскую помощь или помогите человеку связаться с близкими.