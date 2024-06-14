Ушел из жизни заслуженный артист России Валерий Бондарев

Бондарев родился 18 июня 1947 года в Кемеровской области. Окончил Новосибирское театральное училище в 1974-м, с того же года работал в Костромской и Новосибирской филармониях. С 1977-го — солист Куйбышевского (ныне — Самарского) театра оперы и балета. Певец выступал с концертными программами, работал по контракту в Венском ансамбле духовной музыки.