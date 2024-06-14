Ушел из жизни заслуженный артист России Валерий Бондарев

Бондарев родился 18 июня 1947 года в Кемеровской области. Окончил Новосибирское театральное училище в 1974-м, с того же года работал в Костромской и Новосибирской филармониях. С 1977-го — солист Куйбышевского (ныне — Самарского) театра оперы и балета. Певец выступал с концертными программами, работал по контракту в Венском ансамбле духовной музыки.
Театральные работы — Альфред («Травиата» Верди), Беппо («Пиратский треугольник» Доницетти), Берендей («Снегурочка» Римского-Корсакова), Водемон («Иоланта» Чайковского), Дженаро («Маддалена» Прокофьева), Ленский («Евгений Онегин» Чайковского) и другие. Лауреат премии «Самарская театральная муза» 1999 года — в номинации «Лучшая роль второго плана».
Жена — заслуженная артистка России Татьяна Протопопова, также солистка Самарского театра оперы и балета.
Как сообщили в пресс-службе учреждения, заслуженный артист ушел в ночь на 14 июня.
Дата, место и время прощания будут объявлены дополнительно.