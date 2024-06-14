Сочи и Батуми впервые свяжет прямой авиарейс

Полеты будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам. Рейсы выполняет авиакомпания Red Wings на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 человек.
— Вылет из Сочи — в 07:20 (в среду) и 07:00 (в субботу). В обратном направлении лайнеры будут отправляться в 10:15 и 10:05 соответственно (по местному времени). Время в пути составит около 55 минут. При этом субботнее расписание по маршруту будет скорректировано с 21 сентября: рейс WZ-567 Сочи — Батуми с этого дня будет вылетать в 11:30, обратный WZ-568 — в 14:45, — сообщают в аэропорту Сочи.
Помимо Батуми авиакомпания Red Wings выполняет полеты из аэропорта Сочи еще по 10 международным направлениям — Тбилиси (Грузия), Тель-Авив (Израиль), Ереван (Армения), Хургада, Шарм-Эль-Шейх (оба — Египет), Стамбул, Анталья (Оба — Турция), Дубай (ОАЭ), Манама (Бахрейн) и Пхукет (Таиланд). Для аэропорта Сочи данное направление станет 24-ым международным в летнем сезоне-2024.