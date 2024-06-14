Сочи и Батуми впервые свяжет прямой авиарейс

— Вылет из Сочи — в 07:20 (в среду) и 07:00 (в субботу). В обратном направлении лайнеры будут отправляться в 10:15 и 10:05 соответственно (по местному времени). Время в пути составит около 55 минут. При этом субботнее расписание по маршруту будет скорректировано с 21 сентября: рейс WZ-567 Сочи — Батуми с этого дня будет вылетать в 11:30, обратный WZ-568 — в 14:45, — сообщают в аэропорту Сочи.