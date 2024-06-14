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Астанчанам временно разрешили заезжать на автобусные полосы

В Астане на двух проспектах и двух улицах отключили камеры «Сергек» на автобусных полосах, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Как отметили 14 июня в полиции города, из-за работ по среднему ремонту магистральных улиц Астаны с укладкой асфальта и нанесением дорожной разметки затруднено движение машин.

«В связи с чем в целях снижения транспортной нагрузки в период с 14 июня по 1 июля текущего года на всем протяжении проспектов Туран и Кабанбай батыра, а также по улицам Сарайшык и Сарыарка временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами “Сергек”.

сказано в распространенном сообщении.

Департамент полиции города Астаны просит водителей принять во внимание изменения на дорогах столицы.

«В целях собственной безопасности просим соблюдать скоростной режим и заранее планировать свои маршруты, исключая из них закрытые участки улиц», — добавили в полиции.