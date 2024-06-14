Астанчанам временно разрешили заезжать на автобусные полосы

Как отметили 14 июня в полиции города, из-за работ по среднему ремонту магистральных улиц Астаны с укладкой асфальта и нанесением дорожной разметки затруднено движение машин.
«В связи с чем в целях снижения транспортной нагрузки в период с 14 июня по 1 июля текущего года на всем протяжении проспектов Туран и Кабанбай батыра, а также по улицам Сарайшык и Сарыарка временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами “Сергек”.
Департамент полиции города Астаны просит водителей принять во внимание изменения на дорогах столицы.
«В целях собственной безопасности просим соблюдать скоростной режим и заранее планировать свои маршруты, исключая из них закрытые участки улиц», — добавили в полиции.