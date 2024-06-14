Беларусь открыла автобусные туры в Болгарию с отдыхом на море

В Беларуси вернули автобусные туры в Болгарию, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.
С 1 апреля 2024-го Болгария, а также Румыния вошли в шенгенское сообщество. И на данный момент, как утверждают в РСТО, автобусные туры в Болгарию из Минска являются одним из лучших вариантов отдыха на море по бюджетной цене.
Автобусные туры на 10 дней из Минска в Болгарию стоят от 335 евро плюс 225 евро за транспортный пакет с проездом, размещением, проживанием и экскурсионным обслуживанием.
Белорусам доступно размещение в Болгарии на популярных курортах: Кранево, Золотые пески, Несебр и другие.
Виза для граждан Беларуси стоит 60 евро, а для детей до 12 лет — 25 евро. Срок оформления визы — 14 календарных дней.