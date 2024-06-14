Хадж-2024: какие правила не должен нарушать паломник

«Надевая ихрам, мужчина должен погружаться в состояние богослужения. То есть в ихраме человек должен отказаться от всего мирского и не делать деяния, которые совершает в обычной жизни. Если он забыл и случайно нарушил правила, то ему прощается. А если он нарушил правила намеренно, то он должен выплачивать штраф в виде садака или принести жертву барана».