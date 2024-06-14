Хадж-2024: какие правила не должен нарушать паломник

Паломничество — это время глубокой духовности и строгого соблюдения религиозных предписаний, чтобы хадж считался действительным. Правила помогают паломнику сосредоточиться на духовной практике и отвлечься от материальных и повседневных забот.
Ихрам
Ихрам — это две белые материи, который должен надевать каждый мужчина, кто намеревается совершить паломничество. Женщинам при этом не нужно облачаться в ихрам. Белое одеяние напоминает о смерти и бренности этого мира.
По словам наиб имама алматинской мечети Байкен Асхата Утепова, в первую очередь паломник не должен нарушать правила, когда находится в состоянии ихрама. Ихрам представляет собой два больших куска ткани: одну часть повязывают вокруг пояса так, что ткань закрывает тело от пояса до середины голени, а другую — накидывают на плечи.
Что не должен делать паломник, чтобы его паломничество нарушилось:
- использовать парфюмерию, гигиенические средства;
- стричь волосы или ногти;
- убивать насекомых, ломать ветки деревьев;
- вырывать траву;
- выходить из состояния ихрама;
- надевать головной убор.
«Надевая ихрам, мужчина должен погружаться в состояние богослужения. То есть в ихраме человек должен отказаться от всего мирского и не делать деяния, которые совершает в обычной жизни. Если он забыл и случайно нарушил правила, то ему прощается. А если он нарушил правила намеренно, то он должен выплачивать штраф в виде садака или принести жертву барана».
Вот ключевые правила, которые должен соблюдать паломник во время хаджа:
- Таваф. Во время обхода Каабы паломники должны совершить таваф, не нарушая порядок и не причиняя неудобства другим.
- Саи. Паломники должны совершить саи, проходя между холмами Сафа и Марва, следуя за примером Хаджар, матери Исмаила.
- Молитвы. Паломники должны совершать все обязательные молитвы вовремя.
- Джамарат. Бросание камней в столбы Джамарат должно быть выполнено в определенные дни и в определенном порядке.
- Курбан. Жертвоприношение животного должно быть совершено в соответствии с исламскими правилами.
Гора Арафа
Наиб имам отметил, что основной обряд, который паломник должен обязательно совершить, — это отстоять определенные часы на горе Арафа и помолиться. Затем паломник бреет на себе волосы или делает короткую стрижку и снимает белое одеяние.
Стоит отметить, что каждый год на хадж приезжают около двух миллионов верующих со всего мира. Чтобы получить визу, они должны пройти обязательную вакцинацию против менингококковой инфекции.