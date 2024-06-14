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Ливни и ветер до 20−25 м/с ожидаются в Ростовской области в ближайшие три дня

Ростовской области, в том числе в Таганрогском заливе, ожидается ухудшение погоды.

Сейчас в Ричмонде: +28° 5 м/с 55% 757 мм рт. ст. +28°

В Ростовской области ожидается ухудшение погоды во второй половине дня 14 июня, до конца суток 15 июня, а также 16 июня. Предупреждение об этом распространила пресс-служба регионального управления МЧС.

— Местами по Ростовской области и в Таганрогском заливе ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20−25 м/с. Видимость может ухудшиться до 0,5−1,0 км, — говорится в сообщении экстренного ведомства.

Жителей Дона просят быть осторожными в непогоду. Во время ливня и усиления ветра лучше найти укрытие. При этом нельзя стоять под деревьями, легкими мачтами и раскачивающимися вывесками. Также не следует подходить близко к оборванным проводам.

Обращаться за помощью при любых происшествиях нужно по телефону «112».