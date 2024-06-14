Главные новости недели с 10 по 14 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями недели с 10 по 14 июня 2024 года.
Путин назвал условия для переговоров с Киевом
Президент России Владимир Путин заявил, что для прекращения огня и начала переговоров Украина должна вывести войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО. Путин также подчеркнул, что статус Крыма и новых регионов России должен быть зафиксирован в международных документах.
Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро
С 13 июня Мосбиржа прекратила торги долларом и евро из-за санкций США. Торги другими инструментами продолжаются. Москва считает санкции незаконными и обещает ответные меры.
ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже
ЦБ России с 13 июня устанавливает курсы доллара и евро на основе внебиржевых данных, курс юаня — по Мосбирже. Санкции США включили Мосбиржу и НКЦ, торги долларом и евро на бирже приостановлены.
Мишустин раскрыл срок индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 февраля 2025 года и затронет 7,8 млн человек, сообщил Мишустин. Также МРОТ вырастет на 15% — до 22 тыс. руб. — в 2025 году. На индексацию потребуется минимум 100 млрд руб. из бюджета.
В России начался второй этап учений ядерных сил
Начался второй этап учений нестратегических ядерных сил РФ и Беларуси, отрабатывающих совместную боевую готовность. Первый этап включал получение спецбоеприпасов для «Искандера» и снаряжение авиационных средств, включая ракеты «Кинжал».
Итоги выборов в ЕС: правые популисты добились успеха
Правые популисты достигли успехов на выборах в ЕС, но проевропейский центр сохранил большинство. В Германии и Австрии ультраправые партии укрепили позиции, а во Франции партия Ле Пен победила. Тем не менее, основные проевропейские партии удержали ведущие позиции в Европарламенте, усложняя законотворческую деятельность.
Глава Роскачества назвал самые часто фальсифицируемые продукты
Качество продуктов в России улучшилось, но фальсификация остается проблемой. Основные сферы подделки: рыбные консервы, мед (заменители ему — мальтоза и глюкоза сиропа) и обувь (натуральные ткани зачастую подделываются).