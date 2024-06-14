Главные новости недели с 10 по 14 июня 2024 года

Президент России Владимир Путин заявил, что для прекращения огня и начала переговоров Украина должна вывести войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО. Путин также подчеркнул, что статус Крыма и новых регионов России должен быть зафиксирован в международных документах.