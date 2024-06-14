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Главные новости недели с 10 по 14 июня 2024 года

Итоги недели с 10 по 14 июня 2024 года: самые важные новости, ключевые события и происшествия последних дней. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире за прошедшую неделю, в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями недели с 10 по 14 июня 2024 года.

Путин назвал условия для переговоров с Киевом

Президент России Владимир Путин заявил, что для прекращения огня и начала переговоров Украина должна вывести войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО. Путин также подчеркнул, что статус Крыма и новых регионов России должен быть зафиксирован в международных документах.

Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро

С 13 июня Мосбиржа прекратила торги долларом и евро из-за санкций США. Торги другими инструментами продолжаются. Москва считает санкции незаконными и обещает ответные меры.

ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже

ЦБ России с 13 июня устанавливает курсы доллара и евро на основе внебиржевых данных, курс юаня — по Мосбирже. Санкции США включили Мосбиржу и НКЦ, торги долларом и евро на бирже приостановлены.

Мишустин раскрыл срок индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 февраля 2025 года и затронет 7,8 млн человек, сообщил Мишустин. Также МРОТ вырастет на 15% — до 22 тыс. руб. — в 2025 году. На индексацию потребуется минимум 100 млрд руб. из бюджета.

В России начался второй этап учений ядерных сил

Начался второй этап учений нестратегических ядерных сил РФ и Беларуси, отрабатывающих совместную боевую готовность. Первый этап включал получение спецбоеприпасов для «Искандера» и снаряжение авиационных средств, включая ракеты «Кинжал».

Итоги выборов в ЕС: правые популисты добились успеха

Правые популисты достигли успехов на выборах в ЕС, но проевропейский центр сохранил большинство. В Германии и Австрии ультраправые партии укрепили позиции, а во Франции партия Ле Пен победила. Тем не менее, основные проевропейские партии удержали ведущие позиции в Европарламенте, усложняя законотворческую деятельность.

Глава Роскачества назвал самые часто фальсифицируемые продукты

Качество продуктов в России улучшилось, но фальсификация остается проблемой. Основные сферы подделки: рыбные консервы, мед (заменители ему — мальтоза и глюкоза сиропа) и обувь (натуральные ткани зачастую подделываются).