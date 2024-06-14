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Умер культуролог Мурат Ауэзов

На 82-м году жизни скончался казахстанский общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов. Отметим, что он был сыном известного писателя, классика казахской литературы Мухтара Ауэзова. Информацию Zakon.kz подтвердили в акимате Алматы.

Источник: Zakon.kz

Ауэзов являлся вице-президентом международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» (1989−1990), работал председателем Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по внешним отношениям и межпарламентским связям (1991−1992), чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Китайской Народной Республике (12.1992−03.1995).

На его счету свыше 200 публикаций по теории и практике художественного процесса. Ауэзов написал монографии:

  • «Времен связующая нить» (Алматы, 1972),
  • «Иппокрена. Хождения к колодцам времен» (Алматы, 1997),
  • и один из составителей «Уйти, чтобы вернуться» (Алматы, 2002).

Кроме того, на гостелеканале «Казахстан» он вел авторскую передачу «Времен связующая нить».

С 2007 года Ауезов возглавлял Фонд имени Мухтара Ауэзова.

Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса (1992)Ранее сообщалось, как преданная дружба писателя Мухтара Ауэзова и его ученика Каюма Мухамедханова помогла сохранить национальную культуру Казахстана.