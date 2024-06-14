Умер культуролог Мурат Ауэзов

Ауэзов являлся вице-президентом международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» (1989−1990), работал председателем Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по внешним отношениям и межпарламентским связям (1991−1992), чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Китайской Народной Республике (12.1992−03.1995).
На его счету свыше 200 публикаций по теории и практике художественного процесса. Ауэзов написал монографии:
- «Времен связующая нить» (Алматы, 1972),
- «Иппокрена. Хождения к колодцам времен» (Алматы, 1997),
- и один из составителей «Уйти, чтобы вернуться» (Алматы, 2002).
Кроме того, на гостелеканале «Казахстан» он вел авторскую передачу «Времен связующая нить».
С 2007 года Ауезов возглавлял Фонд имени Мухтара Ауэзова.
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса (1992)Ранее сообщалось, как преданная дружба писателя Мухтара Ауэзова и его ученика Каюма Мухамедханова помогла сохранить национальную культуру Казахстана.