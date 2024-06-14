Умер культуролог Мурат Ауэзов

На 82-м году жизни скончался казахстанский общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов. Отметим, что он был сыном известного писателя, классика казахской литературы Мухтара Ауэзова. Информацию Zakon.kz подтвердили в акимате Алматы.