Кабмин утвердил Концепцию государственной языковой политики РФ

«Документ отражает особую миссию русского языка как государственного — быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия нашей страны и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей. В концепции определены меры по защите всех языков, на которых сегодня говорят в России. А их насчитывается более 155», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, поддержка национальных языков теперь будет закреплена как отдельное направление.