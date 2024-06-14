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Кабмин утвердил Концепцию государственной языковой политики РФ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики РФ, которая предусматривает закрепление механизмов по защите и развитию русского языка, а также подчеркивает его особый статус как государственного. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минпросвещения.

Источник: РИА "Новости"

«Правительством России утверждена Концепция государственной языковой политики РФ. Документ призван подчеркнуть особый статус русского языка как государственного языка страны, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, а также зафиксировать механизмы по защите и развитию русского языка и языков народов РФ», — говорится в сообщении. Концепция разработали в Минпросвещения по поручению президента РФ Владимира Путина.

Национальные языки страны

Концепция предусматривает поддержку свыше 155 национальных языков страны.

«Документ отражает особую миссию русского языка как государственного — быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия нашей страны и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей. В концепции определены меры по защите всех языков, на которых сегодня говорят в России. А их насчитывается более 155», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, поддержка национальных языков теперь будет закреплена как отдельное направление.

«За свою более чем тысячелетнюю историю Россия сохранила языковое и культурное многообразие народов, населяющих ее территорию. Сегодня важно заботиться о том, чтобы сберечь это богатое наследие, определяющее традиции и культурный код нашей страны», — прокомментировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, утверждению документа предшествовало детальное и долгое обсуждение положений экспертным и научным сообществом.

Изучение русского язка иностранцами

Также концепция включает в себя вопросы создания условий для изучения русского языка иностранцами и их детьми, а также обеспечения прав проживающих за рубежом российских граждан на обучение русскому языку и языкам народов России.

«В документе также отражены вопросы создания условий для изучения русского языка иностранными гражданами и их несовершеннолетними детьми, что позволит облегчить языковую адаптацию иностранцев, а также затрагиваются вопросы обеспечения прав и защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, на обучение русскому языку и языкам народов РФ», — говорится в сообщении.