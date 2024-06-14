Кабмин утвердил Концепцию государственной языковой политики РФ

«Правительством России утверждена Концепция государственной языковой политики РФ. Документ призван подчеркнуть особый статус русского языка как государственного языка страны, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, а также зафиксировать механизмы по защите и развитию русского языка и языков народов РФ», — говорится в сообщении. Концепция разработали в Минпросвещения по поручению президента РФ Владимира Путина.
Национальные языки страны
Концепция предусматривает поддержку свыше 155 национальных языков страны.
«Документ отражает особую миссию русского языка как государственного — быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия нашей страны и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей. В концепции определены меры по защите всех языков, на которых сегодня говорят в России. А их насчитывается более 155», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, поддержка национальных языков теперь будет закреплена как отдельное направление.
«За свою более чем тысячелетнюю историю Россия сохранила языковое и культурное многообразие народов, населяющих ее территорию. Сегодня важно заботиться о том, чтобы сберечь это богатое наследие, определяющее традиции и культурный код нашей страны», — прокомментировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, утверждению документа предшествовало детальное и долгое обсуждение положений экспертным и научным сообществом.
Изучение русского язка иностранцами
Также концепция включает в себя вопросы создания условий для изучения русского языка иностранцами и их детьми, а также обеспечения прав проживающих за рубежом российских граждан на обучение русскому языку и языкам народов России.
«В документе также отражены вопросы создания условий для изучения русского языка иностранными гражданами и их несовершеннолетними детьми, что позволит облегчить языковую адаптацию иностранцев, а также затрагиваются вопросы обеспечения прав и защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, на обучение русскому языку и языкам народов РФ», — говорится в сообщении.