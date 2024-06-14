Минюст РФ признал иноагентом комика Данилу Поперечного

Поясняется, что Поперечный был респондентом на информационной площадке, предоставляемой иноагентом. Кроме того, комик выступал против спецоперации РФ по защите Донбасса, распространял недостоверную информацию для формирования негативного образа России, а также Вооруженных сил (ВС) РФ. Также Поперечный получал поддержку со стороны иностранных источников и создавал для неограниченного круга лиц материалы иноагента.
Иностранными агентами также признаны пастор Альберт Раткин, журналист Станислав Кучер, экс-кандидат в муниципальные депутаты Игорь Артемьев и активист Алексей Комелев.
Ранее, 3 июня, Минюст РФ внес в реестр иноагентов журналистку Екатерину Дунцову, политиков Марину Литвинович и Павла Иванова, а также активистку Марию Андрееву, проекты Sota (признан нежелательной на территории России) и Republic.
В июле 2022 года сообщалось, что полиция начала проверку в отношении Поперечного на предмет дискредитации ВС России. Как стало известно, с просьбой проверить соцсети блогера обратился гражданин РФ, сообщивший о негативных высказываниях комика о проведении спецоперации по защите Донбасса.