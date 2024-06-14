Минюст РФ признал иноагентом комика Данилу Поперечного

Поясняется, что Поперечный был респондентом на информационной площадке, предоставляемой иноагентом. Кроме того, комик выступал против спецоперации РФ по защите Донбасса, распространял недостоверную информацию для формирования негативного образа России, а также Вооруженных сил (ВС) РФ. Также Поперечный получал поддержку со стороны иностранных источников и создавал для неограниченного круга лиц материалы иноагента.

Ранее, 3 июня, Минюст РФ внес в реестр иноагентов журналистку Екатерину Дунцову, политиков Марину Литвинович и Павла Иванова, а также активистку Марию Андрееву, проекты Sota (признан нежелательной на территории России) и Republic.

С 1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать об этом статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.