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Минюст РФ признал иноагентом комика Данилу Поперечного

Минюст РФ признал иностранным агентом комика и блогера Данилу Поперечного. Об этом 14 июня сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Поясняется, что Поперечный был респондентом на информационной площадке, предоставляемой иноагентом. Кроме того, комик выступал против спецоперации РФ по защите Донбасса, распространял недостоверную информацию для формирования негативного образа России, а также Вооруженных сил (ВС) РФ. Также Поперечный получал поддержку со стороны иностранных источников и создавал для неограниченного круга лиц материалы иноагента.

Иностранными агентами также признаны пастор Альберт Раткин, журналист Станислав Кучер, экс-кандидат в муниципальные депутаты Игорь Артемьев и активист Алексей Комелев.

Ранее, 3 июня, Минюст РФ внес в реестр иноагентов журналистку Екатерину Дунцову, политиков Марину Литвинович и Павла Иванова, а также активистку Марию Андрееву, проекты Sota (признан нежелательной на территории России) и Republic.

С 1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать об этом статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.

В июле 2022 года сообщалось, что полиция начала проверку в отношении Поперечного на предмет дискредитации ВС России. Как стало известно, с просьбой проверить соцсети блогера обратился гражданин РФ, сообщивший о негативных высказываниях комика о проведении спецоперации по защите Донбасса.

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