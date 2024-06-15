Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст предложил расширить полномочия ФСИН

Минюст России подготовил проект поправок к законам об уголовно-исполнительной системе, расширяющий возможности сотрудников ФСИН в части применения силы к осужденным и цензуры отправляемых в места заключения писем. В частности, предлагается разрешить сотрудникам ФСИН применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружия при розыске осужденных.

Источник: РИА "Новости"

Ст. 28 закона «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», в которой говорится о случаях возможного применения спецсредств, предлагается дополнить 14-м пунктом: «для задержания осужденных, уклоняющихся (злостно уклоняющихся) от уголовных наказаний, в случаях если они оказывают физическое сопротивление сотруднику уголовно-исполнительной системы или пытаются причинить вред окружающим либо себе».

В проекте закона также предлагается внести изменения в порядок осуществления цензуры писем, почтовых карточек и телеграмм заключенных. Теперь он определяется решением ФСИН, а затем за его соблюдением следит администрация места отбывания наказания. В действующем законодательстве нет пункта о том, кто определяет порядок осуществления цензуры.

закон