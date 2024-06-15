Минюст предложил расширить полномочия ФСИН

Ст. 28 закона «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», в которой говорится о случаях возможного применения спецсредств, предлагается дополнить 14-м пунктом: «для задержания осужденных, уклоняющихся (злостно уклоняющихся) от уголовных наказаний, в случаях если они оказывают физическое сопротивление сотруднику уголовно-исполнительной системы или пытаются причинить вред окружающим либо себе».
В проекте закона также предлагается внести изменения в порядок осуществления цензуры писем, почтовых карточек и телеграмм заключенных. Теперь он определяется решением ФСИН, а затем за его соблюдением следит администрация места отбывания наказания. В действующем законодательстве нет пункта о том, кто определяет порядок осуществления цензуры.