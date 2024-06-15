Санэпидслужба уже ограничила купание на девяти пляжах

Сообщается, что из отобранных 725 проб воды 35 не соответствовали гигиеническим нормативам — на основе этого купание ограничено в 9 зонах рекреации.
В Солигорском районе предложено приостановить купание детей в пляжной зоне на реке Вызенка в г. п. Красная Слобода; детей и взрослых — в пляжных зонах водоема деревни Саковичи и Солигорского водохранилища: «Детский пляж», «Старый пляж» и пляж санатория «Березка» в Солигорске.
Также предложено ограничить купание детей на пляже в районе парка культуры и отдыха «Приднепровский» в городе Жлобине на реке Днепр, на городском пляже Могилева на реке Днепр, в зонах рекреации на реке Днепр в агрогородке Полыковичи и Вильчицкого водохранилища в агрогородке Вильчицы Могилевского района, а также на водохранилище Рудея в районе агрогородка Горбовичи Чаусского района.