Санэпидслужба уже ограничила купание на девяти пляжах

Также предложено ограничить купание детей на пляже в районе парка культуры и отдыха «Приднепровский» в городе Жлобине на реке Днепр, на городском пляже Могилева на реке Днепр, в зонах рекреации на реке Днепр в агрогородке Полыковичи и Вильчицкого водохранилища в агрогородке Вильчицы Могилевского района, а также на водохранилище Рудея в районе агрогородка Горбовичи Чаусского района.