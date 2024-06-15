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В Астане временно разрешили заезжать на автобусные полосы

На нескольких проспектах и улицах Астаны временно разрешили проезд по автобусным полосам Bus Lane. Камеры «Сергек» не будут фиксировать движение автомобилей, сообщили в столичном департаменте полиции, передает Tengri Auto.

Из-за ремонта на магистральных улицах города и работ по нанесению дорожной разметки астанчане столкнулись с километровыми пробками.

«В связи с чем в целях снижения транспортной нагрузки в период с 14 июня по 1 июля текущего года на всем протяжении проспектов Туран и Кабанбай батыра, а также по улицам Сарайшык и Сарыарка временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами “Сергек”. Департамент полиции Астаны просит отнестись с пониманием и принять во внимание изменения на дорогах столицы».

говорится в сообщении полиции.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и заранее планировать свои маршруты, исключая из него закрытые участки улиц.