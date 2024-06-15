В Астане временно разрешили заезжать на автобусные полосы

«В связи с чем в целях снижения транспортной нагрузки в период с 14 июня по 1 июля текущего года на всем протяжении проспектов Туран и Кабанбай батыра, а также по улицам Сарайшык и Сарыарка временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами “Сергек”. Департамент полиции Астаны просит отнестись с пониманием и принять во внимание изменения на дорогах столицы».