— В Институте экспериментальной ботаники НАН Беларуси также проводятся исследования лекарственных свойств борщевика, — рассказал Смартпресс доктор биологических наук Олег Масловский. — Нам удалось установить, что токсичные вещества этого растения — фурокумарины — способны подавлять некоторые негативные процессы в организме. Например, биохимическая активность борщевика Сосновского способна разрушать раковые клетки.
Ученым удалось найти полезные свойства борщевика Сосновского. Возможно, он станет лекарством от рака
Борщевик Сосновского опасен тем, что от контакта с ним можно получить ожоги. Но оказывается, что те же самые вещества растения, которые провоцируют фотохимическую реакцию, могут быть полезны в противоопухолевой терапии.