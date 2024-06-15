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Ученым удалось найти полезные свойства борщевика Сосновского. Возможно, он станет лекарством от рака

Борщевик Сосновского опасен тем, что от контакта с ним можно получить ожоги. Но оказывается, что те же самые вещества растения, которые провоцируют фотохимическую реакцию, могут быть полезны в противоопухолевой терапии.

Источник: Смартпресс

— В Институте экспериментальной ботаники НАН Беларуси также проводятся исследования лекарственных свойств борщевика, — рассказал Смартпресс доктор биологических наук Олег Масловский. — Нам удалось установить, что токсичные вещества этого растения — фурокумарины — способны подавлять некоторые негативные процессы в организме. Например, биохимическая активность борщевика Сосновского способна разрушать раковые клетки.

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