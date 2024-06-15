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Какой сегодня день: 15 июня

Этот день является 167-м в григорианском календаре. До конца года остается 199 дней.

Источник: РИА "Новости"

Знаете ли вы, что 15 июня отмечается день рождения норвежского композитора Эдварда Грига? О том, чем еще ознаменовано 15 июня, — в справке Sputnik.

Что произошло 15 июня

В 1667 году французский врач Жан-Батист Дени произвел первое в мире успешное переливание крови. Он перелил около 350 миллилитров крови ягненка 15-летнему юноше, страдавшему от лихорадки, после чего тот благополучно поправился.

В 1851 году американский молочник Джекоб Фуссель основал в Балтиморе первую в мире фабрику по производству мороженого.

В 1904 году основан футбольный клуб «Байер».

В 1924 году компания «Форд» произвела 10-миллионный автомобиль.

В 1954 году в Базеле основан УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций).

В 1984 году в СССР официально утвержден всенародный праздник — День знаний.

В 1985 году в Эрмитаже серной кислотой облита картина Рембрандта «Даная».

Всемирный день ветра отмечается 15 июня.

Кто родился 15 июня

Композитор Эдвард Григ (1843−1907).

Поэт Константин Бальмонт (1867−1942).

Государственный деятель Юрий Андропов (1914−1984).

Актер Михаил Державин (1936−2018).

Музыкант Демис Руссос (1946−2015).

Политик Си Цзиньпин (1953).

Актер Джеймс Белуши (1954).

Актриса Хелент Хант (1963).

Актриса Кортни Кокс (1964).

15 июня в православном календаре

В этот день православные чтут память святителя Никифора исповедника, великомученика Иоанна Нового. Также церковь вспоминает обретение мощей благоверной княгини Иулиании Вяземской.

Именины

15 июня именины у Константина, Дмитрия, Ивана, Ульяны и Марии.