Какой сегодня день: 15 июня

Знаете ли вы, что 15 июня отмечается день рождения норвежского композитора Эдварда Грига? О том, чем еще ознаменовано 15 июня, — в справке Sputnik.
Что произошло 15 июня
В 1667 году французский врач Жан-Батист Дени произвел первое в мире успешное переливание крови. Он перелил около 350 миллилитров крови ягненка 15-летнему юноше, страдавшему от лихорадки, после чего тот благополучно поправился.
В 1851 году американский молочник Джекоб Фуссель основал в Балтиморе первую в мире фабрику по производству мороженого.
В 1904 году основан футбольный клуб «Байер».
В 1924 году компания «Форд» произвела 10-миллионный автомобиль.
В 1954 году в Базеле основан УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций).
В 1984 году в СССР официально утвержден всенародный праздник — День знаний.
В 1985 году в Эрмитаже серной кислотой облита картина Рембрандта «Даная».
Всемирный день ветра отмечается 15 июня.
Кто родился 15 июня
Композитор Эдвард Григ (1843−1907).
Поэт Константин Бальмонт (1867−1942).
Государственный деятель Юрий Андропов (1914−1984).
Актер Михаил Державин (1936−2018).
Музыкант Демис Руссос (1946−2015).
Политик Си Цзиньпин (1953).
Актер Джеймс Белуши (1954).
Актриса Хелент Хант (1963).
Актриса Кортни Кокс (1964).
15 июня в православном календаре
В этот день православные чтут память святителя Никифора исповедника, великомученика Иоанна Нового. Также церковь вспоминает обретение мощей благоверной княгини Иулиании Вяземской.
Именины
15 июня именины у Константина, Дмитрия, Ивана, Ульяны и Марии.