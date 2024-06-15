Что можно и нельзя делать в день Никифора 15 июня, который называют Вьюн Зеленый

Православная церковь 15 июня вспоминает святого Никифора исповедника. В народе отмечают день Никифора, Никифоров день. Есть еще одно название — Вьюн Зеленый, или Вьюнец. Все дело в том, что 15 июня проводились обряды в честь молодоженов, которые играли свадьбы. И обязательно плели венки из вьюна.
Что нельзя делать 15 июня
День не подходит для проведения важных переговоров, заключения соглашений, сделок. Согласно приметам, указанное может привести к финансовым потерям. Беременным женщинам 15 июня нельзя покупать соки, воду, а также лимонады. Считается, что могут начаться преждевременные роды.
Что можно делать 15 июня
Традиционно в этот день проводили обряды и пели песни, которые были посвящены молодоженам. Девушки в указанный день обязательно плели венки из вьюна, которыми украшали дома.
Согласно приметам, пение соловья на протяжении ночи говорит про теплую погоду. Ветер 15 июня предупреждает про дождь. Если идет дождь, то это указывает про богатый урожай грибов.