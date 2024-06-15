Что можно и нельзя делать в день Никифора 15 июня, который называют Вьюн Зеленый

Православная церковь 15 июня вспоминает святого Никифора исповедника. В народе отмечают день Никифора, Никифоров день. Есть еще одно название — Вьюн Зеленый, или Вьюнец. Все дело в том, что 15 июня проводились обряды в честь молодоженов, которые играли свадьбы. И обязательно плели венки из вьюна.