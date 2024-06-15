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Елене Абрамовой из Приморья присвоили звание «Мать-героиня»

Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Источник: Аргументы и факты

Жительнице Приморья Елене Абрамовой присвоено звание «Мать-героиня». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

В документе, опубликованном 13 июня на сайте Кремля, сказано, что звание присваивается «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

Семья Абрамовых живет в селе Самарка в Чугуевском районе. Супруги Елена и Владимир воспитывают десятерых детей: шесть дочерей и четырех сыновей.

«Мать-героиня» — высшее звание России. При присвоении этого статуса награжденной матери единовременно выплачивается 1 млн рублей.