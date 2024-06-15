Елене Абрамовой из Приморья присвоили звание «Мать-героиня»

Жительнице Приморья Елене Абрамовой присвоено звание «Мать-героиня». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
В документе, опубликованном 13 июня на сайте Кремля, сказано, что звание присваивается «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».
Семья Абрамовых живет в селе Самарка в Чугуевском районе. Супруги Елена и Владимир воспитывают десятерых детей: шесть дочерей и четырех сыновей.
«Мать-героиня» — высшее звание России. При присвоении этого статуса награжденной матери единовременно выплачивается 1 млн рублей.