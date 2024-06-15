На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году

«Мероприятия, посвященные трагической дате, начались с панихиды и траурного митинга у здания отдела внутренних дел… 14 июня 1995 года первыми атаку на мирный город приняли сотрудники буденновской милиции. 18 стражей порядка погибли, выполняя свой служебный долг», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Участники памятного митинга возложили цветы к мемориалу, расположенному рядом со зданием отдела полиции. Кроме того, траурные мероприятия прошли в сквере Памяти, у стелы погибшим авиаторам 487-го отдельного вертолетного полка и здания больницы, где 29 лет назад террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек и шесть дней удерживали их без еды и воды.
«Мой родной Буденновск пережил настоящий ад. В это время я учился в Уфе, но в городе осталась семья, все друзья. Трудно передать, с какой тревогой и болью я следил вместе со всей страной за новостями из Буденновска. Это были одни из самых тяжелых дней в моей жизни. Мы помним всех, кто погиб в этом теракте. Помним и тех, кто помогал пострадавшим и восстанавливал в городе нормальную жизнь», — написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, напали на организации и жителей Буденновска. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317.
В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.