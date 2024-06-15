На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году

«Мой родной Буденновск пережил настоящий ад. В это время я учился в Уфе, но в городе осталась семья, все друзья. Трудно передать, с какой тревогой и болью я следил вместе со всей страной за новостями из Буденновска. Это были одни из самых тяжелых дней в моей жизни. Мы помним всех, кто погиб в этом теракте. Помним и тех, кто помогал пострадавшим и восстанавливал в городе нормальную жизнь», — написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.