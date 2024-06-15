Врачи забили тревогу из-за распространяющегося среди детей квадробинга

Квадробинг — популярное направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.
«Корм домашних животных небезопасен для детей. Большая часть корма для животных производится из пищи, которую люди не переваривают», — сказала врач-гастроэнтеролог Российской детской клинической больницы Минздрава России Стелла Хамхоева.
Она отметила, что небольшие твердые гранулы корма, которые ребенку сложно прожевать, могут попасть в дыхательное пути и привести к удушью. Также корм домашних животных опасен для детей с аллергией, уточнила специалист.
По ее словам, в корм животных могут попасть вредные бактерии, так как контроль за ним не такой строгий, как за человеческой пищей.
В свою очередь, медицинский психолог отделения медицинской реабилитации РДКБ Дарья Михайлова советует родителям, которые заметили такое поведение у ребёнка, постараться разобраться в причинах.
«Любое отклоняющееся поведение от нормы, направленное на что-то, имеет под собой цель. Такое демонстративное поведение зачастую направлено на поиск цели, удовлетворение запроса. Например, стать популярным среди сверстников или привлечь к себе внимание», — пояснила Михайлова.
Она разъяснила, что, прежде всего, родителям нужно поговорить с ребенком, узнать, что с ним происходит в данный момент, почему он поддался данному тренду, и постараться на доступном языке объяснить и предложить другие способы привлечения внимания, более социально-приемлемые, и не наносящие вред здоровью.
Медицинский психолог реабилитационного центра «Кораблик» РДКБ Яна Селиванова считает, что отклоняющееся поведение у ребенка, например, когда он ест из миски животного с пола, опорожняется в общественных местах, употребляет в речи звукоподражательные слова, — это повод обратиться к специалисту.
«Занятия квадробингом действительно включает в себя активное использование многих групп мышц и способствует их развитию, однако стоит учитывать, что физиологически тело человека уже давно не приспособлено к передвижению на четырех конечностях и, тем более, экстремальному передвижению, поэтому не менее важно учитывать риски травматизации ребёнка», — подчеркнула Селиванова.