Врачи забили тревогу из-за распространяющегося среди детей квадробинга

Она разъяснила, что, прежде всего, родителям нужно поговорить с ребенком, узнать, что с ним происходит в данный момент, почему он поддался данному тренду, и постараться на доступном языке объяснить и предложить другие способы привлечения внимания, более социально-приемлемые, и не наносящие вред здоровью.