«Азовсталь» — безмолвный свидетель ожесточенных сражений



«Азовсталь» был не просто металлургическим комбинатом в Мариуполе на берегу Азовского моря, а целым городом в городе, промышленным гигантом с разветвленной сетью подземных коммуникаций и мощными надземными сооружениями. «Азовсталь», занимающая площадь в 11 квадратных километров, или примерно 1/15 всего города, стала боевой базой украинских националистов и их командиров из недружественного блока. То, что когда-то было жемчужиной советской металлургии, в 2022 обрело совсем другое значение.