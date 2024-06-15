Неделя с AmurMedia: уход в отставку, первые 200-балльники и незаконная миграция

«Азовсталь» — безмолвный свидетель ожесточенных сражений
«Азовсталь» был не просто металлургическим комбинатом в Мариуполе на берегу Азовского моря, а целым городом в городе, промышленным гигантом с разветвленной сетью подземных коммуникаций и мощными надземными сооружениями. «Азовсталь», занимающая площадь в 11 квадратных километров, или примерно 1/15 всего города, стала боевой базой украинских националистов и их командиров из недружественного блока. То, что когда-то было жемчужиной советской металлургии, в 2022 обрело совсем другое значение.
Семья начинается здесь: как готовят будущих родителей в Детском доме № 1 в Хабаровске
В течение нескольких месяцев опытные специалисты службы подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей предоставляют профессиональную программу для потенциальных приемных родителей.
Выпускники-медики готовятся выйти на работу в медорганизации Хабаровского края
В этом году стены ДВГМУ покинут почти 600 выпускников специалитета, включая самые массовые направления — «Лечебное дело» и «Педиатрия», а также ординаторы. Ежегодно выпуск увеличивается, что позволяет решать кадровый вопрос в регионе в рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» нацпроекта «Здравоохранение», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
В отставку ушел зампред правительства Хабаровского края Александр Никитин
"Дорогие друзья! Моя работа в Правительстве Хабаровского края завершена. Желаю временно исполняющему обязанности Губернатора Хабаровского края Дмитрию Викторовичу Демешину и его команде успехов и побед в развитии региона! А жителям Хабаровского края — крепкого здоровья, любви и благополучия! — написал Александр Никитин в своем Telegram-канале (18+).
В Хабаровске установлен мемориал Герою Российской Федерации
Мероприятие состоялось на территории отдельного батальона оперативного назначения Восточного округа Росгвардии, в котором проходил свою службу Максим Концов. Врио командующего округом генерал-лейтенант Алексей Калуга и вдова Инесса Концова в торжественной обстановке открыли мемориальную доску, установленную на фасаде здания штаба воинской части, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного округа ВНГ РФ.
Первые арендные дома в Хабаровском крае будут сданы во втором квартале 2025 года
В Хабаровском крае началась реализация совместного проекта Правительства края и АО. ДОМ.РФ — арендное жилье. ДОМ.РФ заключил с застройщиками 11 договоров участия в долевом строительстве на 1 648 квартир. Из них 1 564 — в Хабаровске, 84 — в Комсомольске-на-Амуре, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Новый детский сад открыли в Хабаровске
Сегодня глава правительства Хабаровского края Дмитрий Демешин вместе с главой города Сергеем Кравчуком принял активное участие в торжественном открытии инновационного детского сада, расположенного на улице Запарина. Это дошкольное учреждение выделяется комфортабельными группами, а также кабинетами для психологической и логопедической помощи. Техническое обеспечение в пищеблоке соответствует современным требованиям. Комплекс включает в себя также уютную игровую площадку с беседками, качелями и оригинальными декоративными элементами, создающими завораживающую атмосферу для прогулок и игр, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на администрацию Хабаровска.
Кадровые изменения в администрации Хабаровска
На должность заместителя мэра Хабаровска — директора департамента муниципальной собственности назначен Олег Ожегов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Дмитрий Демешин встретился с первичными отделениями «Единой России» в Хабаровске
Дмитрий Демешин, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, встретился с руководителями первичных отделений «Единой России» в регионе, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал ДЕМЕШИН (18+).
Зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев провёл совещание в Хабаровске
В рамках рабочей поездки в Хабаровский край Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев провел расширенное совещание по вопросам прохождения пожароопасного сезона и прогноза развития паводковой обстановки на территории субъектов Дальневосточного федерального округа. В мероприятии приняли участие главы регионов ДФО, руководители и представители федеральных ведомств и Аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО. Совещание было посвящено анализу ситуации с пожарами и паводками на Дальнем Востоке, обсуждению превентивных мер и выработке дополнительных решений, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
В Хабаровском крае появились первые 200-балльники среди выпускников
В Хабаровском крае стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку и математике. Максимальные 100 баллов по русскому языку получили 16 выпускников, по профильной математике — трое, сообщили в министерстве образования и науки края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Дождь не помеха спорту: праздник спорта «Фитнес Движ» состоялся в Хабаровске
Субботний дождливый день в Хабаровске прошел активно. В парке под именем Н. Н. Муравьева-Амурского состоялось спортивное событие под названием «Фитнес Движ» (16+). Весь день фитнес-клубы из Хабаровска организовали множество тренировок от известных инструкторов абсолютно бесплатно, где участники также могли испытать себя в соревнованиях по силовым упражнениям, сообщает ИА AmurMedia.
Хабаровский край занял 35 место в рейтинге социально-экономического положения регионов
Центр экономических исследований РИА Новости подготовил 14-й по счету ежегодный рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Он построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2023 год. Результаты рейтинга позволяют судить об уровне и динамике социально— экономического развития того или иного региона в сравнении с другими субъектами РФ, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА Новости (18+).
Авто, набитый икрой и осетром, уходя от погони, перевернулся на трассе в Хабаровском крае
В Ульчском районе сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота более 40 килограммов икры и фрагменты мороженого осетра, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Незаконных мигрантов выявили в одном из детских оздоровительных лагерей Хабаровского края
В Комсомольском ЛО МВД России на транспорте завершился первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
Мини-парк появится в одном из хабаровских дворов
В план на 2024 год входит благоустройство 19-ти дворовых территорий Хабаровского края. Их отремонтируют в числе мероприятий планов социального развития центров экономического роста, которые финансируются за счет президентской дальневосточной единой субсидии, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Четыре спортзала в сельских школах отремонтируют за лето в Хабаровском крае
Ежегодно к началу учебного года в сельских школах Хабаровского края выполняются ремонты спортивных залов. В этом году современные условия для занятий физической культурой создадут еще в четырех школах. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Хабаровского края.
В Хабаровске продолжается газификация индивидуальных домовладений
В Хабаровске продолжаются работы по созданию технической возможности для газификации индивидуальных домовладений. Мероприятия по строительству газопроводов и газораспределительных пунктов, обеспечивающих возможность подключения к газораспределительным сетям индивидуальных жилых домов, выполняются в рамках региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022−2031 годы», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Врачи теплохода «Здоровье» добрались до отдаленных поселков Хабаровского края
Медицинский десант теплохода «Здоровье» осмотрел 1,2 тысяч жителей отдаленных поселков Хабаровского края. Врачи впервые выявили свыше 1,3 тысяч заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические, треть из общего числа заболеваний — диагностированы у детей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) министерства здравоохранения Хабаровского края.
Чирлидерши Дальнего Востока посоревновались в Хабаровске
Уже 4-й год подряд в краевой столице проводится большой фестиваль чирлидинга «Чир-лето» (6+). В соревновании принимают участие спортсменки из самых разных городов Дальнего Востока. В этом году выступили девушки из Хабаровска, Владивостока, Уссурийска и города Вяземский, сообщает ИА AmurMedia со ссылко на пресс-службу академии «Искра».
«Автобус Победы» приехал в Хабаровский край
В рамках Международного фестиваля «Дальневосточный форпост» (6+) в Хабаровск прибывает «Автобус Победы», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) министерства образования и науки Хабаровского края.
5-летняя девочка в Хабаровске выпала из окна квартиры
В Хабаровске проводится проверка по факту неосторожного падения ребенка из окна квартиры, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
45 дворов отремонтируют в Хабаровске на средства муниципального гранта
В Хабаровске подведены итоги традиционного конкурса по предоставлению грантов на благоустройство дворовых территорий. В нем приняли участие ТСЖ, ЖСК и управляющие компании, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Незаконную миграцию организовали двое жителей Хабаровска
В Хабаровском крае перед судом предстанут двое местных жителей, которые обвиняются в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, сообщает ИА AmurMrdia со ссылкой на СУ СК РФ по Хабаровскому краю.